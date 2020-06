Zanardi, il bollettino medico: «Grave il quadro neurologico»

Alex Zanardi, dopo il brutto incidente subito ieri, è ancora ricoverato al policlinico di Siena. Ecco il bollettino con gli aggiornamenti

Ieri sera Alex Zanardi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Sin da subito le sue condizioni non sono state buone, tant’è che c’è stato bisogno di un intervento neurochirurgo.

In mattinata è stato emesso il bollettino medico per aggiornare tutti sulle condizioni dell’atleta paralitico: «In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico».

Sono arrivate anche le parole del professor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento Emergenza Urgenza delle Scotte di Siena:

«Attualmente le condizioni del paziente sono stabili, anche se le prime fasi sono stati caratterizzate da condizioni di instabilità. A partire dalle 22 il quadro clinico si è stabilizzato, all’arrivo in pronto soccorso le condizioni erano gravi. I parametri respiratori sono nella norma, è collegato ad un ventilatore meccanico. Dal punto di vista cardiocircolatorio i parametri sono nella norma. Il trauma cranico è importante, è difficile da valutare in queste ore o nei prossimi giorni perché è in coma farmacologico. Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno diagnostico, il quadro resta però grave. Affinché si possa tornare ad un risveglio del paziente, dovremo attendere che la gravità del quadro neurologico regredisca: non è ancora fuori pericolo»