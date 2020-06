Zampa: «Vorrei Juventus Lazio davanti ai tifosi»

Zampa, la Sottosegretaria alla Salute, spera in una parziale riapertura ai tifosi degli impianti sportivi a luglio

Sandra Zampa, Sottosegretaria alla Salute, auspica una parziale riapertura degli stadi e magari il match scudetto tra Juventus e Lazio davanti ai tifosi. Ecco le sue parole a Il Corriere dello Sport.

«Vorrei che una sfida scudetto come Juve-Lazio si possa disputare in uno stadio parzialmente aperto. Naturalmente nel caso in cui la curva epidemiologica lo consenta e il Ministro dello Sport Spadafora fosse d’accordo».