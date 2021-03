Zambrotta rivela: «Ho un debole per Milinkovic, è un giocatore importante»

Gianluca Zambrotta – in un’intervista per Tuttosport – ha elogiato Milinkovic Savic: ecco le parole dell’ex giocatore

Gli addetti ai lavori, dopo l’uscita della Juventus dalla Champions League, si dilettano ad immaginare la squadra che sarà e ad ipotizzare gli interventi che Paratici farà sul mercato. Intervistato per le colonne di Tuttosport, Gianluca Zambrotta ha scelto il rinforzo per il centrocampo bianconero, ecco le sue parole:

«Pogba, Locatelli, Milinkovic o Jorginho? La scelta dipende dalle idee che ha in testa Pirlo. Io ho un debole per Milinkovic, giocatore importante anche in termini di gol e assist».