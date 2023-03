Zalewski: «Prima la qualificazione, poi pensiamo al derby»

Il giocatore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di domenica contro la Lazio

Nicola Zalewski, giocatore della Roma, è intervenuto ad una serata organizzata dalla società al Pineta Palace, parlando anche della sfida di domenica contro la Lazio.

LE PAROLE- «Abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere, uno su tutti è la qualificazione di giovedi in Europa League. In seguito penseremo al derby. Un posto in Champions è sicuramente nostro obiettivo. Essere romano e romanista è sicuramente una responsabilità enorme, parlo sicuramente a nome di tutta la squadra»