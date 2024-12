Zaccheroni su Stankovic: «Quando sono arrivato alla Lazio non giocava, mi ha detto che avrebbe fatto anche il portiere»

Zaccheroni intervistato da La Gazzetta a due giorni da Lazio Inter. Queste le parole del doppio ex della sfida

Zaccheroni, ex allenatore di Lazio ed Inter, in occasione dell’imminente sfida di campionato ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il mister ha parlato così di Stankovic, giocatore che gli è rimasto nel cuore.

STANKOVIC NEL CUORE – «Chi mi è rimasto nel cuore? Se proprio mi costringe, un nome lo faccio: Dejan Stankovic. Per me era come un figlio, un ragazzo generosissimo. Quando sono arrivato alla Lazio non giocava e mi ha detto: ‘Io sono qui, se ha bisogno di un portiere faccio anche quello’. L’ho liberato dai vincoli tattici, doveva sprigionare la sua energia e la sua qualità. Per lui ho fatto uno strappo, una cosa unica nella mia carriera»