Scudetto, Zaccheroni: «Per la Lazio è l’occasione della vita»

La Lazio insegue la vetta della classifica e sarà afida aperta con la Juventus per la corsa Scudetto: l’analisi di Zaccheroni

La Lazio è pronta a riconquistare la vetta della classifica. A spingere i biancocelesti sono sicuramente le forti motivazioni create dall’ambiente e la coesione del gruppo. Al Carlino, l’ex allenatore Zaccheroni ha detto la sua:

«Starei molto attento alla Lazio, perché è vero che stava andando forte e si è dovuta fermare, ma per moltissimi giocatori questa è l’occasione della vita, per alcuni forse non ricapiterà più. E daranno di sicuro più del massimo».