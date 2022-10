Zaccagni: «Vittoria voluta fortemente per vendicare l’andata» FOTO

Mattia Zaccagni ha commentato a vittoria della Lazio sul suo profilo Instagram. Ecco il post del ragazzo

Mattia Zaccagni si è confermato un giocatore indispensabile per la Lazio. Dopo la vittoria contro il Midtjylland, il giocatore ha commentato così la vittoria sul suo profilo Instagram:

«Vittoria che volevamo fortemente per continuare a far strada in Europa e per vendicare la sconfitta dell’andata».