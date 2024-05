Zaccagni titolare in Monza Lazio? Tudor: «Ha avuto qualche problema, ma in questo finale…». Le parole del tecnico

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Monza. Igor Tudor,ha presentato la gara in conferenza stampa. Parlando anche dell’eventualità di far giocare Zaccagni titolare.

ZACCAGNI – «Ha fatto mezz’ora nell’ultima gara, vedremo oggi come prepararla, come farla. E’ importante, viene da un periodo problematico per l’ultimo infortunio. Mancano poche gare però. Dobbiamo essere bravi a capire come utilizzarlo, dall’inizio o durante la gara».

CLICCA QUI PER CONFERENZA STAMPA COMPLETA