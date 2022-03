Zaccagni show, nessuno come lui in Serie A: i numeri dell’arma di Sarri

Nessuno è più incisivo in zona gol di Zaccagni nell’ultimo mese e mezzo. La Lazio e Sarri se lo godono

Mattia Zaccagni è l’arma in più della Lazio in questo inizio di 2022. Nel nuovo anno, l’ex Verona è stato un rullo compressore aiutando i biancocelesti a ritornare a ridosso dell’Europa. E come riportato dal Corriere dello Sport, nessuno è stato più incisivo di lui in zona gol in Serie A nell’ultimo mese e mezzo.

Zaccagni ha infatti partecipato a quattro gol dall’inizio di febbraio: due gol e due assist. Nel 2022, inoltre, solo Berardi ha servito più passaggi vincenti rispetto all’esterno della Lazio: cinque contro tre. E per far intendere la qualità e il valore del calciatore, tra le fila biancocelesti nessuno ha subito più falli di lui: addirittura 47. E ora Sarri se lo gode.