Zaccagni, sempre maltrattato ma in diffida: lo strano caso dell’esterno della Lazio

L’esterno della Lazio Zaccagni è uno dei calciatori che subisce più falli in Serie A, ma è comunque tra i diffidati

Paradosso in casa Lazio per quanto riguarda Mattia Zaccagni. Come riportato da La Repubblica, infatti, l’esterno è uno dei calciatori più maltrattati della Serie A, ma si trova comunque in diffida.

Il biancoceleste ha subito 46 falli ed è 11° in questa speciale classifica del nostro campionato. Va però ricordato che Zaccagni ha saltato sei partite a inizio stagione e con Sarri non è partito come un titolare. Se le avesse giocate tutte sarebbe già arrivato a ridosso del primo posto di Joao Pedro, in campo in 26 giornate su 27 (a quota 64).