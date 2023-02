Zaccagni: «Sarà emozionante tornare domani a Verona»

Zaccagni, alla vigilia della delicata trasferta di domani contro il Verona l’attaccante biancoceleste parla ai microfoni di Lazio Style

Domani l’imperativo è ripartire per dimenticare in fretta la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, e tra gli uomini su cui Sarri punta c’è anche Mattia Zaccagni. L’attaccante, ex della gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio parlando della sua emozione di tornare a Verona

RIPARTIRE – «Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti»

EX AL BENTEGODI – «Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione»

VERONA – «Conosciamo il Verona, riesce a mettere in difficoltà ogni avversario, sarà una partita dura, è una squadra in salute, quindi sarà un confronto ancor più complicato»