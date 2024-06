Zaccagni: «Soddisfazione IMMENSA, pareggio meritato. Con il mister...»

Mattia Zaccagni, autore del definitivo 1-1 di Croazia-Italia, ha così parlato dopo la qualificazione agli ottavi di Euro 2024

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, parla così a Rai Sport dopo l’1-1 di Croazia-Italia, con la qualificazione arrivata grazie al suo gol nel finale.

LE PAROLE – «Soddisfazione immensa, sono emozionato, per me è una serata bellissima. Era importante pareggiarla così da passare come secondi. Si soffre sempre sia in panchina che in campo, siamo stati bravi a rimanere in partita con un grande secondo tempo. Ci siamo meritati questo pareggio. Bravo il mister a creare il gruppo, cerchiamo di ripagarlo».