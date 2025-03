Zaccagni, la dedica del capitano per le sue donne di casa

Zaccagni, in occasione della festa della donna il capitano celebra le donne della sua famiglia con un bellissimo post social

Archiviata la bella vittoria di giovedì con il Plzen, la Lazio è pronta per la sfida di lunedì contro l’Udinese fondamentale per proseguire la corsa ad un posto Champions. Per il match ci sarà Zaccagni? In attesa di sciogliere i dubbi, il capitano si concede una giornata speciale con la sua famiglia e dedica un bellissimo pensiero alle donne di casa ossia la sua Chiara, la mamma del calciatore e la piccola Dea in occasione della festa della donna