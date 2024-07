Zaccagni papà, l’ABBRACCIO social dei compagni di squadra per Mattia dopo la nascita di Dea

Zaccagni papà, i calciatori biancocelesti si stringono intorno l’arciere e festeggiano la nascita della piccola Dea

Archiviata la delusione per l’Europeo con l’Italia, l’estate di Zaccagni si colora di rosa visto che è nata in queste ore la sua figlia ovvero Dea. Ad esternare la gioia per la nascita della piccola, oltre che la Lazio ci sono anche i calciatori biancocelesti come dimostra Guendouzi che si congratula insieme a Isaksen, mentre Lady Immobile vista la grande amicizia di lei e di Ciro con Mattia e Chiara Nasti si emoziona e lo esterna con tre cuori