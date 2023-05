Zaccagni in campo col Milan? Ecco cosa filtra a poche ore dal match in programma alle 15 a San Siro

Come riportato dal Messaggero ieri a Formello non si è visto Zaccagni, ma l’esterno è comunque partito con la squadra. Un’assenza dovuta a un leggero affaticamento, ma nonostante ciò Sarri non ha perso la speranza di schierarlo in Milan-Lazio.

In caso contrario si scalda Pedro per completare il tridente con Felipe Anderson e Immobile, chiamato a riscattarsi dopo la reazione al cambio di mercoledì.