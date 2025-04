Zaccagni ambisce a diventare l’uomo simbolo della Lazio: ecco l’obiettivo del capitano biancoceleste nella Capitale

Mattia Zaccagni non ha di certo disputato la sua miglior stagione in assoluto in termini realizzativi. Il capitano della Lazio infatti non va a rete dallo scorso 2 marzo contro il Milan ed ora gli toccano ancor alle ultime decisive partite di questa stagione.

Dopo la scelta di rinnovare in biancoceleste il numero 10 ha infatti deciso per il proprio futuro di ricoprire un ruolo di primo piano in questa squadra. Tuttavia, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport dovrà tornare decisivo il prima possibile, soprattutto in zona gol dove la sua presenza è decisiva.