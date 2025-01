Zaccagni Lazio, il capitano trascina la squadra di Baroni: le pagelle dei quotidiani

Zaccagni Lazio, era in dubbio per un affaticamento muscolare ma è sceso in campo e ha fatto la differenza. Le sue pagelle

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni era in dubbio per il match con il Verona a causa di un affaticamento muscolare, ma è sceso in campo e ha fatto la differenza. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – «Corner al bacio per Gigot, gol all’incrocio stoppando e mirando. Partita fatata e da capitano-soldato».

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Suo l’angolo dell’1-0. Si muove “dentro” e sfugge ai controlli, pianta il chiodo del 3-0 ed esce».

MESSAGGERO 7,5 – «Batte subito l’angolo dell’1-0 e prende coraggio nello stadio dove aveva dato spettacolo con la squadra veneta. Punta Tchatchoua in coppia con Tavares e mette qualche pallone interessante in mezzo all’area. Provoca l’ammonizione di Coppola e infine chiude la contesa segnando il 3-0 alla sua ex squadra».