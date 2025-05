Zaccagni Lazio, rivelazione shock del capitano biancoceleste: «Giuntoli mi voleva alla Juventus ma...»

Zaccagni Lazio, il retroscena è svelato! Il capitano biancoceleste è stato infatti ad un passo dal vestire la maglia della Juventus grazie ad un gran colpo di Giuntoli che avrebbe assicurato ai bianconeri un giocatore di prima scelta. A svelare com’è andata è stato Nico Schira attraverso il proprio account X dove ha rivelato la trattativa di Calciomercato Lazio:

«Giuntoli mi voleva alla Juventus prima che allungassi il contratto con la Lazio. La Juve è un top Club ma preferisco rimanere a Roma».

Mattia #Zaccagni confirms to CorSport: “#Giuntoli wanted me at #Juventus before the contract extension with #Lazio. #Juve is a top club, but I preferred to stay at #Lazio”. #transfers https://t.co/F3mwsA6SdL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 9, 2025