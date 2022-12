Zaccagni alla ricerca della continuità. E nel 2023...

Zaccagni è stato uno dei pilastri di questa prima parte di stagione della Lazio. Ma l’esterno ora cerca maggior continuità

Come sottolineato dal Corriere della Sera, l’ex Verona la passata stagione ha vissuto il suo momento positivo tra dicembre e febbraio, mentre quest’anno sembra aver trovato maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Maggiore sicurezza, determinazione e cattiveria: il 2023 servirà per confermare e dimostrare di aver fatto finalmente quel passo in più. Con una firma sul rinnovo a completare il tutto.