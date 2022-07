Relax in barca per Mattia Zaccagni dopo le fatiche del ritiro in quel di Auronzo di Cadore, terminato nella giornata di ieri

Relax in barca per Mattia Zaccagni dopo le fatiche del ritiro in quel di Auronzo di Cadore, terminato nella giornata di ieri. Tutto ovviamente testimoniato sui social network.

Ovviamente il calciatore biancoceleste è in compagnia della sua dolce metà Chiara Nasti, che è tra l’altro in attesa del loro primo figlio.