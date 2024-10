Zaccagni Lazio, l’arciere cerca il successo in Olanda: la scelta di Baroni. Le ultime

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste cerca il successo anche in Europa. Le ultime verso la sfida

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in una Lazio che cambia completamente volto in Europa rispetto al campionato, il punto d’unione tra le due squadre è il capitano Mattia Zaccagni. È uno dei quattro superstiti della squadra biancoceleste inizialmente schierata allo Stadium, ma mentre le altre conferme sono più o meno obbligate (Marusic gioca perché Lazzari è infortunato, Romagnoli perché è squalificato per il campionato e Dia perché con la Juve è rimasto in campo 27 minuti), quella di Zaccagni è una scelta precisa del tecnico Baroni.

L’allenatore chiede al capitano di prendere per mano la squadra in una serata che, anche e soprattutto dal punto di vista ambientale, non si annuncia facile.