Zaccagni Lazio, oggi il primo allenamento con Tudor: dovrà riadattarsi a quel ruolo. I dettagli sull’esterno biancoceleste

Come riporta il Corriere dello Sport, Mattia Zaccagni è tornato dalla

Nazionale e oggi sosterrà il primo allenamento con il nuovo tecnico della Lazio, Tudor.

Il nuovo tecnico biancoceleste, ai tempi del Verona era stato chiamato perché aveva un’idea di calcio più simile a quella di Ivan Juric, con il quale Mattia era riuscito a dare il meglio di sè nella posizione di trequartista di sinistra nel 3-4-2-1. Con Sarri però, il giocatore si è trasformato in ala, riuscendo comunque a mettere a segno grandi prestazioni e chiudendo per la prima volta la scorsa stagione a quota 10 gol in campionato. Ora però, Zaccagni dovrà resettare il suo ex ruolo da trequartista dove si troverà a giocare, proprio come quando indossava la maglia del Verona.