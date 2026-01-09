Zaccagni: «La Lazio te la porti dentro! Dobbiamo ricompattarci e aiutare i nuovi a...» - Lazio News 24

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di “Lazio Radio Style Channel” in occasione dei 126 anni del club

Oggi è un giorno speciale per la Lazio che festeggia i 126 anni dalla sua nascita. Tra i partecipanti all’evento tenutosi oggi al “Parco dei Daini” era presente Mattia Zaccagni il quale, ai microfoni di “Lazio Radio Style Channel” ha dichiarato:

«Sono orgoglioso di essere qui. La Lazio è nata qui, per noi esserci è un onore. Ho sempre ribadito che la Lazio è qualcosa che ti entra dentro, mi inorgoglisco a essere giocatore e capitano di questo club. Noi giocatori vogliamo dare più gioie ai nostri tifosi: è arrivato il momento di ricompattarci. Dobbiamo aiutare i nuovi arrivati a inserirsi nel gruppo».

