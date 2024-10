Zaccagni Lazio, il rifiuto alla Nazionale per volare con la Lazio: il capitano punta la Juve

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste ha rifiutato la chiamata di Spalletti per risolvere un problema alla schiena e essere al meglio contro la Juve

Come riportato da Il Messaggero, Mattia Zaccagni ha rifiutato la Nazionale, in accordo con Spalletti, per risolvere dei fastidi alla schiena ed essere al meglio in vista dei prossimi impegni con la Lazio. Nella speranza, però, di non aver creato equivoci con il CT dell’Italia.

Il capitano biancoceleste vuole dare tutto per la sua squadra e lo sta dimostrando in questo avvio di stagione. Ha messo a referto tre reti e due assist e contro l’Empoli ha trovato un gol su azione che mancava da maggio. Inoltre, dopo l’errore dal dischetto di Castellanos, sarà lui l’unico rigorista in futuro. Ora Zaccagni punta la partita contro la Juventus al rientro dalla sosta.