Zaccagni-Lazio, Mattia ha chiesto un premio a Lotito: i dettagli. Ecco cosa vorrebbe il biancoceleste

Come riporta il Corriere dello Sport, il rendimento alto ormai da tempo Zaccagni spera possa trasformarsi in un premio, quel rinnovo di contratto con adeguamento dello stipendio (attualmente fermo a 2 milioni bonus compresi). Il giocatore è in attesa di una chiamata, visto che il suo vincolo con la Lazio si concluderà ufficialmente a giugno 2025.

Da parte sua, solo il mese scorso ha dichiarato pubblicamente di voler restare nella Capitale e di essere consapevole che magari adesso possano esserci altre priorità, ma è chiaro che più il tempo passo e più si fa avanti la possibilità che altre società sondino il terreno.