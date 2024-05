Zaccagni Lazio, i malumori sul nuovo ruolo: ha fatto quella RICHIESTA a Tudor. Rivelazione

Zaccagni Lazio, malumori per l’ex Verona sul nuovo ruolo ricoperto con i biancocelesti: c’è quella richiesta per Tudor

Come spiega il Corriere dello Sport, domenica contro l’Empoli Mattia Zaccagni sarà protagonista ancora una volta per la Lazio, probabilmente nel nuovo ruolo di esterno sinistro che Tudor ha disegnato per lui.

Una situazione che l’ex Verona non gradirebbe, visto che già nelle scorse settimane avrebbe spiegato come pensa di non poter ricoprire quella posizione per 90 minuti. Da trequartisti dietro la punta, ruolo a lui più congeniale, ci sono però già Luis Alberto e Felipe Anderson…