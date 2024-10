Zaccagni Lazio, con la Juve punta alla prima rete fuori casa: l’obbiettivo personale

Zaccagni Lazio, l’arciere punta la gara con la Juve. I dettagli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Mattia Zaccagni insegue un obiettivo personale: quello di realizzare il suo primo gol della stagione fuori casa. Ha già colpito la Juventus.

Nelle undici sfide in carriera contro i bianconeri un gol: quello che diede i tre punti alla Lazio di Sarri nella gara all’Olimpico dell’aprile 2023.Una vittoria che aprì la strada verso la qualificazione in Champions. E Zaccagni spera di ripetersi per spingere ancora in alto la sua Lazio.