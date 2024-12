Zaccagni a Sky: «Siamo dispiaciuti per la brutta sconfitta di ieri e ringraziamo i tifosi che comunque ci sono stati accanto»

Zaccagni, il capitano biancoceleste commenta la sconfitta di ieri sera contro l’Inter in occasione della cena di Natale del club

PAROLE – Nonostante sia un gruppo molto giovane penso sia abbastanza maturo da capire che sia stato un passo falso e tra giorni c’è una partita per riprendere il nostro cammino. Io nervoso? Quando arriva una sconfitta così con un risultato così largo è normale innervosirsi. Siamo dispiaciuti per una brutta figura davanti ai nostri tifosi, li ringraziamo perché ci hanno sostenuto fino all’ultimo ne saremo per sempre grati a loro. Non si tratta di umiltà, ieri ci sono andati tutti gli episodi contro il calcio ti dà e ti toglie, questo è. Cosa mi proto dietro del 2024? Mi porto tanto, sono cresciuto ancora di più, sono contento del cammino fin qui con Baronie spero che il nuovo anno ci dia tante soddisfazioni”