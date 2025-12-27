News
Zaccagni Lazio, il capitano si riprende la scena: rientro dopo la squalifica e caccia al primo gol contro l’Udinese
Zaccagni Lazio, il capitano riprende il comando e prova a sfatare il suo storico tabù contro l’Udinese
Dopo la squalifica, Mattia Zaccagni è pronto a tornare in campo e lo farà contro una delle sue avversarie più ostiche: l’Udinese. Come riportato dal Corriere della Sera, i friulani – insieme all’Inter – sono la squadra affrontata più volte senza mai trovare il gol. In Serie A, l’esterno biancoceleste ha accumulato 840 minuti contro l’Udinese restando sempre a secco.
Il capitano sarà chiamato a trascinare una Lazio in piena emergenza. Con molte assenze da gestire, Sarri potrebbe valutare un cambio di modulo passando al 4-4-2, con la possibile coppia d’attacco Castellanos-Noslin dal primo minuto, una soluzione inedita. Il recupero di Isaksen per la panchina offre comunque un’alternativa in più.
Il suo obiettivo è invertire il trend lontano dall’Olimpico: in otto trasferte stagionali, la Lazio ha segnato appena due reti. Per chiudere al meglio un anno complicato, servirà un Zaccagni al massimo della forma, pronto a incidere proprio contro la sua “bestia nera”.
