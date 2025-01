Zaccagni Lazio, il capitano vero cuore biancoceleste: celebra così il 3-1 alla Real Sociedad – FOTO

Zaccagni Lazio, il post social del capitano capitolino dopo la vittoria di ieri in Europa League. Lo scatto pubblicato

Mattia Zaccagni dopo il gol segnato ieri sera contro la Real Sociedad e la vittoria per 3-1, ha celebrato sul proprio profilo Instagram non solo i tre punti, ma anche il primato della Lazio che andrà solamente consolidato in vista della sfida di giovedì contro il Braga, in Portogallo.