Zaccagni Lazio, il capitano recupera per il Cagliari? Cosa filtra da Formello

Zaccagni Lazio, l’esterno biancoceleste ha saltato le ultime due a causa di un attacco gastrointestinale. Ecco come sta

Marco Baroni spera di recuperare il suo capitano in vista di Lazio–Cagliari. Mattia Zaccagni, infatti, ha saltato le ultime due partite contro Genoa e Como a causa di un forte attacco gastrointestinale.

Nella giornata di oggi ha svolto parzialmente l’allenamento con il resto della squadra e ci sono delle possibilità di vederlo dal 1′ sulla fascia sinistra. In caso contrario, Zaccagni si accomoderà in panchina in attesa di essere chiamato in causa.