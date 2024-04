Zaccagni Lazio, l’ag Giuffredi rivela: «Rinnovo? Sono quaranta giorni che non sento nessuno». Ecco cosa ha dichiarato

Il futuro di Mattia Zaccagni è uno degli argomenti più delicati del momento in casa Lazio. Intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.net, l’agente Mario Giuffredi ha però spiegato che le trattative sono ferme da più di un mese e che attualmente le parti sono molto lontane. Le sue parole.

PAROLE– «Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura ».