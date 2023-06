Zaccagni, l’annata dell’arciere della Lazio: per la prima volta in doppia cifra. L’attaccante si è regalato un campionato indimenticabile

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio celebra l’annata incredibile di Mattia Zaccagni nel giorno del suo compleanno.

COMUNICATO– «Un`annata da sogno. Mattia Zaccagni, neo 28enne, si è regalato un campionato indimenticabile, raggiungendo per la prima volta in carriera la doppia cifra. 10 gol in campionato in 35 partite, 2.783` complessivi, con tante reti pesanti: quelle nel derby di ritorno e contro la Juventus su tutte. Curiosità: quando Zac ha segnato, la Lazio ha quasi sempre vinto (8 su 10, ndr). Numeri importanti, grazie anche a un girone d`andata super: Mattia ha chiuso la prima parte di stagione con 8 gol, segnando a Napoli, Spezia, Fiorentina, Atalanta, Salernitana, Empoli, Sassuolo (l`unico su rigore, ndr) e Milan. Reti spalmate con una leggera preferenza per il fattore campo: 7 sono infatti arrivate all`Olimpico, 3 fuori. Stessi numeri anche per i tempi, tra prima e seconda frazione di gioco. Comprese anche Coppa Italia, Europa League e UEFA Conference League, Zaccagni è arrivato a 45 gettoni totali»