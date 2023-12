Zaccagni, il club biancoceleste celebra le 100 presenze con la maglia delle aquile per l’ex calciatore del Verona

Traguardo prestigioso per Mattia Zaccagni, il quale in occasione della partita di questa sera contro l’Inter festeggia le sue 100 presenze in maglia biancoceleste. A celebrare l’ex Verona ci pensa la Lazio con un bel post social in suo onore