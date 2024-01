Zaccagni, la dolce dedica alla moglie Chiara per il suo compleanno: «Grazie per la donna che sei». Il messaggio social

Giornata speciale quella odierna per Chiara Nasti che spegne 26 candeline. L’influencer, e moglie del bomber della Lazio Mattia Zaccagni, sta vivendo un periodo bellissimo in attesa che arrivi il secondo figlio.

MESSAGGIO SOCIAL– «Solitamente non sono il tipo che esterna pubblicamente questo genere di cose e tu forse lo sai meglio di tutti, ma una cosa te la devo dire… Grazie! Grazie per la donna che sei, grazie per tutto quello che fai per noi ma soprattutto grazie per il cuore grande che hai! Sei una mamma e una moglie speciale! Stiamo costruendo qualcosa di fantastico, TI AMO immensamente e farò di tutto per proteggere te e la nostra famiglia da qualsiasi cosa! Tanti auguri di buon compleanno amore mio, Ti amo +26 ».