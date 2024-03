Zaccagni, procede il ritiro con la nazionale in vista delle prossime amichevoli – FOTO

Zaccagni, procede il ritiro con la nazionale in vista delle prossime amichevoli. Le immagini dell’allenamento pubblicate sui social – FOTO

Mattia Zaccagni è stato convocato dalla nazionale italiana per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. Le due partite serviranno da preparazione in vista dell’Europeo che si disputerà quest’estate in Germania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

Il calciatore della Lazio ha pubblicato sui propri profili social le immagini che lo ritraggono durante l’allenamento con la maglia della nazionale.