Zaccagni: «Siamo molto carichi. Cancellieri? Ha tutto per fare bene»

Mattia Zaccagni ha parlato durante la presentazione delle nuove maglie della Lazio: le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste

Mattia Zaccagni ha parlato durante la presentazione delle nuove maglie della Lazio: le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste.

MAGLIA – «Una serata incredibile, mi aspettavo gente, ma non così tanta. Il calore ce l’hanno fatto sempre sentire, così come questa sera. Siamo carichi per partire ancora meglio per la prossima stagione. Nel primo anno il mister ci ha insegnato tanto e si è visto nel finale di stagione. Dovremo partire bene in questa stagione, sarà un campionato particolare. Siamo molto carichi, ce la metteremo tutta. Cancellieri è un bravissimo ragazzo, crescerà con noi, ha tutte le potenzialità per fare bene».