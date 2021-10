Infortunio Zaccagni: quanto sta fuori e quali partite salta. Il centrocampista, k.o. contro il Marsiglia, non tornerà prima di un mese

Un inizio di stagione sfortunato, quello di Mattia Zaccagni. Il centrocampista biancoceleste, appena recuperato, si è nuovamente infortunato contro l’Olimpique Marsiglia, nel match di Europa League di giovedì.

Un trauma distorsivo al ginocchio destro: questo ha comunicato la Lazio, proprio alla vigilia della sfida contro l’Hellas, ex squadra di Zaccagni. Non sono ancora stati resi noti i tempi di recupero, ma il numero 20 non tornerà in campo nell’immediato, anzi. Difficilmente tornerà a disposizione prima della sosta, prevista dopo la sfida con la Salernitana del 7 novembre.

Il 20, tra un mese circa, c’è la Juve, e l’esterno sarà rivalutato per quella data: ma ad oggi non ci sono certezze. Forfait dunque sicuro per Hellas, Fiorentina, Atalanta, OM e, appunto, Salernitana.