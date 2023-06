Zaccagni, il popolo del web contro l’esclusione dell’esterno dalla Nazionale -FOTO. Hanno fatto parecchio scalpore le convocazioni di Mancini in vista degli impegni di Nations League

Il ct dell’Italia, Mancini, ha tagliato fuori alcuni giocatori che aveva preconvocato snellendo la lista ai classici 23.

Tra coloro che sono stati rimandati a casa spicca senz’altro l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni e il popolo del web sui social stavolta non è stato tenero con il ct che è stato criticato per aver escluso il biancoceleste. Tra i vari commenti si legge “Ma Zaccagni gioca a cricket?”, “Zaccagni proprio non gli dà pace” e “Errare è umano. Perseverare è Mancini #Zaccagni”. Altri commenti includono anche altri giocatori capitolini nemmeno presi in considerazioni tra cui: Casale, Romagnoli e Provedel, che tra l’altro ha vinto il premio di miglior portiere della Serie A.

