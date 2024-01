Zaccagni: «Ho rischiato di non giocare, ma è andata magicamente. Champions? Vogliamo tornare in corsa» Le parole dell’esterno

Intervistato da Sky Sport, Mattia Zaccagni ha parlato nel post gara di Lazio Roma:

DERBY- «Ho rischiato tanto perché fino a un’ora e mezza prima della partita non sapevo se ce l’avessi fatta o no, però è andata bene. Ce l’ho fatta, ho fatto gol. È andata magicamente.osa è cambiato? C’è stato un momento in cui forse abbiamo perso entusiasmo come collettivo però è da un mese che ci siamo ricompattati, abbiamo iniziato ridivertirci e a giocare come sappiamo noi. Penso che nelle ultime partite si sia visto.Vincere senza Immobile e Luis Alberto? È un segnale importante, sono due giocatori fondamentali per noi. Dobbiamo capire che l’organico è importante, chi gioca gioca e può dare il suo contributo»

LOTTA CHAMPIONS- «Rilancio per la lotta Champions? È quello che volevamo, rimetterci in gioco e riaggrapparci alla zona alta della classifica. È quello che ci ha chiesto il mister di non guardare la classifica, c’è stato un momento in cui era bruttina, e di guardare partita dopo partita e quello che stiamo facendo penso sia la strada giusta»