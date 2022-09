Zaccagni guarda avanti: «Uniti più che mai» – FOTO

Il primo gol in stagione di Mattia Zaccagni non è servito alla Lazio per vincere ma l’esterno resta positivo e guarda avanti

Per sfortuna della Lazio il primo gol stagionale di Mattia Zaccagni non è servito per conquistare la vittoria contro il Napoli. L’esterno si è sbloccato mentalmente dopo un inizio di stagione avaro di assist e gol e questa forse è la notizia più importante per Sarri.

L’ex Verona – all’indomani della sconfitta – ha voluto caricare l’ambiente biancoceleste con un post social: «Uniti più che mai». Ripartire subito, a cominciare da giovedì contro il Feyenoord.