Zaccagni, Dazn plaude il suo gol al Napoli. E ai tifosi... - FOTO

Dazn ha esaltato ed elogiato Zaccagni, partendo dal suo gol al Napoli. E, attraverso i social, c’è anche un quesito per i tifosi della Lazio:

Zaccagni on fire 🔥

Pallone in buca d’angolo 🎱

È l’uomo in più per l’Europa? #DAZN pic.twitter.com/sqjSYVj3v4 — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 8, 2022

«Zaccagni on fire. Pallone in buca d’angolo. È l’uomo in più per l’Europa?», chiede il profilo social della piattaforma streaming. E chissà che una risposta non possa arrivare già oggi.