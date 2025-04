Zaccagni: «A nome di tutti, esprimo sincera tristezza per la scomparsa del Santo Padre. Porteremo sempre il suo messaggio»

Zaccagni, il capitano della Lazio, ha rilasciato alcune parole a nome del Club durante l’ultimo saluto al defunto pontefice. Le sue dichiarazioni

In un momento straziante per tutta l’umanità cristiana, la Lazio ha voluto recarsi a fare un ultimo saluto a Papa Francesco. Il pontefice era molto benvoluto dagli ambienti biancocelesti che hanno immediatamente deciso di presenziare alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Sua Santità. Inoltre il capitano ex Verona Mattia Zaccagni ha aggiunto delle parole poi riportate dal sito ufficiale dei capitolini:

«A nome di tutta la squadra, esprimo sincera tristezza per la scomparsa del Santo Padre. Porteremo sempre con noi il suo messaggio di speranza, pace e solidarietà, come stimolo nel nostro percorso sportivo e umano».