Il biancoceleste Zaccagni ha pubblicato sui social un post in vista del match di questa sera tra Lazio e Porto

Mattia Zaccagni, esterno offensivo biancoceleste, non sarà in campo in Lazio-Porto a causa di una squalifica ma, come scritto sul suo profilo Instagram, sarà comunque al fianco della sua squadra.

IL POST – «Dispiace non poter combattere con i miei compagni questa sera! Ma sarò comunque al vostro fianco».