Zaccagni a DAZN: «Partita fondamentale, non ci interessa del Napoli». Le parole dell’attaccante della Lazio

Mattia Zaccagni ha parlato a DAZN prima di Inter-Lazio.

Oggi è una partita fondamentale e importantissima sia per noi sia per loro. Siamo qui per dare il massimo. Gol? È più importante vincere, poi se arriva anche il gol bene. Scudetto Napoli? Non ci interessa quello che fanno gli altri, vedremo.