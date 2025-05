Lazio, Zaccagni: «Abbiamo sbagliato tutto, non si può scendere in campo con questo atteggiamento»

Condividi via email

Zaccagni: l’ex Verona è severissimo nei confronti dei compagni. Le sue parole in seguito alla stagione fallimentare dei Biancocelesti

Dopo una delusione di questo tipo, è inevitabile un discorso da parte del capitano della squadra in questione. Infatti, Mattia Zaccagni, che veste la fascia della Lazio, ha commentato la sconfitta contro il Lecce.

Di seguito, le dichiarazioni del classe 1995 ai microfoni di DAZN:

DELUSIONE- «Abbiamo sbagliato il piglio alla gara, la prestazione. Non si possono prendere questi gol, ci dispiace tantissimo, siamo distrutti. Ci dobbiamo vergognare di questa sera. I tifosi hanno ragione, dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Ora ci sarà tempo per pensare e chi di dovere farà le sue valutazioni. Adesso non ci sono più partite, c’è poco da parlare. C’è la società che che farà le sue valutazioni e vedremo cosa succederà.»

FUTURO- «Non voglio parlare di cose che non posso sapere. Quel che voglio è ridare gioia a questi tifosi»