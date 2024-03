Zaccagni a Mediaset: «Qui per fare la storia. Vi svelo cosa ci ha detto Sarri dopo il Milan»

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di Champions col Bayern Monaco

Intervenuto a Mediaset prima di Bayern Monaco-Lazio, Mattia Zaccagni ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo qui per questo. Sarà gara difficile in uno degli stadi più difficili del mondo. Siamo venuti qua per scrivere la storia e portare a casa il risultato. Il mister dopo la gara contro il Milan ci ha detto di mettere da parte la rabbia. Questa sera ci aspetta una grande serata e ce la dobbiamo godere al massimo. Le armi sono tanta umiltà come nella gara d’andata, cercheremo di mettere in campo tutto per far male a questa squadra».