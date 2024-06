Zaccagni: «Tanti messaggi ricevuti. Ho parlato con Del Piero, ecco cosa mi ha detto». Le parole dell’esterno della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV, l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni è tornato sul gol contro la Croazia che ha garantito all’Italia l’accesso agli ottavi di finale di EURO2024. Queste le sue parole:

PAROLE – «Il numero di messaggi ricevuti non lo so, ancora devo rispondere a molti. Ne scelgo uno: quello di mia moglie con il video che ha poi postato, in cui mio si sente mio figlio dire ‘Ba Ba Ba’ (sta imparando a dire ‘papà’, ndr). Ma me ne sono arrivati da amici, vecchi compagni, vecchi allenatori.

Con Alex Del Piero ci siamo sentiti stanotte. Era molto felice e molto contento per me, mi ha detto di continuare così. La dinamica del gol? Calafiori è stato bravo a portarsi la palla avanti, poi mi ha visto con la coda dell’occhio e mi ha dato la palla perfetta per calciare. Io non ci ho pensato due volte.

Esultanza? Volevo avvicinarmi il più possibile alla panchina, sono arrivato alla bandierina e sono stato sommerso da tutti. Spalletti è venuto subito da me, mi ha baciato e abbracciato: era troppo importante passare il turno come secondi del girone, è stata una serata bella per tutti, che mi porterò per sempre nel cuore.

La forza del gruppo è importantissima in queste competizioni. Nei club magari è facile crearla perché c’è più tempo per stare insieme. Ma questo è un gruppi bellissimo, stiamo bene e il mister è stato bravo in tutto questo».