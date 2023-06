Zaccagni, nuovo cambio look per l’arciere biancoceleste che dopo il matrimonio ha deciso di farsi biondo come dimostra la foto

Nuova vita, nuovo cambio look per Mattia Zaccagni. L’attaccante biancoceleste dopo aver detto si alla sua Chiara Nasti, ha deciso di darci un taglio e farsi la chioma bionda come dimostra la sua foto pubblicata sui social