Zaccagni a LSC: «Contento per il gol. Voglio costruire qualcosa di importante con la Lazio»

Zaccagni ha parlato a LSC dopo il match tra la sua Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste

Ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo Lazio-Verona, è intervenuto Mattia Zaccagni. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Sono contentissimo. Il rientro me lo ero immaginato così, sono contento di essere tornato al gol e aver aiutato la squadra a portare a casa la partita. Questa è stata una partita difficile, loro erano in salute, concedono poco. Abbiamo fatto una buonissima partita, attenta su ogni particolare e abbiamo meritato di portarla a casa.

L’esultanza? Ero contento perché aspettavo da tanto questo rientro. Aspettavo un gol, il rinnovo, è stata un’emozione forte quindi sono contento di rimanere alla Lazio e costruire qualcosa di importante qui. Dedico il gol a mia moglie e alla piccolina in arrivo.

Kamada? Ha fatto una buonissima partita. Negli allenamenti i giocatori li vedi tecnicamente e tatticamente sia quando ci sono che quando non ci sono . Lui è un giocatore importante, può fare benissimo, per me ha un buon futuro.

C’è un po’ di rammarico perché se mettiamo quei 4-5 punti di partite che non siamo riusciti a portare a casa per poco, ora siamo in questa situazione, dobbiamo lottare fino all’ultimo, vediamo dove riusciamo ad arrivare.

Il ruolo se mi piace? oggi il mister mi ha chiesto fare esterno a tutta fascia, posso ricoprire il ruolo magari non in tutti i 90 minuti però le emergenze era quella e ce l’ho fatta tranquillamente».